Pluie de subventions culturelles du CAF

Près de 450'000 francs pour la culture. Le Conseil des affaires francophones de l’arrondissement de Bienne a traité 45 dossiers de demande de subvention pour la culture au deuxième trimestre 2022. Une libération globale de 248'400 francs a été recommandée au canton de Berne. 28 des 45 dossiers concernaient directement les compétences du CAF et ont pu bénéficier des critères spécifiques de soutien et d’encouragement en espace bilingue.

Parmi les demandes, 27 concernaient le domaine de la musique, elles ont été soutenues à hauteur de 153'400 francs. Ces fonds ont notamment permis de soutenir la 44e édition du Pod'Ring, ainsi que le programme de janvier à juillet 2022 du Literaturcafé de Bienne. De plus, plusieurs tournées de concerts ont bénéficié d’un soutien, dont celles de HYPER LA CHAISE et de Los Orioles. La Compagnie FRAKT peut également compter sur une subvention pour la tournée 2022/2023 de son spectacle « Lettres de la chambre secrète ». Caroline Alves a aussi reçu des subventions de soutien pour son travail de création, d’écriture et de composition musicale.

Notez que grâce à l’extension de son périmètre d’action aux 17 communes officiellement germanophones, le CAF a du traiter trois demandes sur des projets en langue allemande à Bienne et Nidau. /comm-cro