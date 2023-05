Son boulot : pilote d’hélicoptère

« A 100% en sécurité »

Le type de missions va beaucoup dépendre de la topographie dans laquelle la base se trouve, explique Marty Werner. Au moment de partir en intervention, le pilote est confiant et ne craint jamais pour sa vie. « Je dis toujours que le plus grand danger dans ma profession, c’est le trajet de mon domicile à la base. Dans l’hélico, je me sens à 100% en sécurité ».

Le pilote a mené un nombre incalculable de missions en 23 ans de carrière au sein de la Rega. « Je ne pourrais pas citer une intervention marquante en particulier, mais une chose est sûre, ce qui nous touche le plus, c’est lorsque des enfants sont impliqués ».