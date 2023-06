Son boulot : pilote de locomotive

L’occasion aussi de partager une anecdote connue parmi les pilotes de locomotives et les passionnés : Le modèle de train ICN n’existe qu’en Suisse. Il fait une très brève apparition dans le générique de la série TV « The Big Bang Theory ». Lors de la succession rapide d’images qui retracent l’histoire de l’humanité, on peut repérer une photo d’un ICN qui se trouve en gare de Zurich.