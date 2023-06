Le grand jour pour Delémont’BD et les Schtroumpfs

C’est le grand jour pour Delémont BD. La 9e édition du festival s’ouvre ce vendredi soir dans la capitale jurassienne. Plus de 55 auteurs seront présents jusqu’à dimanche pour des rencontres ou dédicaces autour de la bande dessinée. Et les Schtroumpfs ont déjà envahi la ville depuis quelques jours. Tebo, dessinateur des petits hommes bleus, est le Grand Trissou cette année. La série dérivée « Les Schtroumpfs et le village des filles » est aussi mise à l’honneur par le festival et son dessinateur, Laurent Cagniat, était l’invité de La Matinale. Pour sa première participation à Delémont’BD, le Français apporte dans ses valises le 6e tome de la série qui vient de paraître. Une série dans laquelle les filles ont pleinement leur place, contrairement aux Schtroumpfs d’origine. « Chaque Schtroumpf a un caractère spécifique et seule la Schtroumpfette a un caractère complet, c’est la seule qui est plutôt réelle », tempère toutefois Laurent Cagniat au sujet de la série originale qui fête ses 65 ans. /mmi