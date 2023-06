Stand’été dans les starting-blocks

L’ancien Stand de Moutier s’apprête à vibrer au rythme de l’opéra. Dès samedi, Stand’été revient pour une 8e édition. A quatre jours du début de la manifestation, les organisateurs ont tenu à faire un point de situation. Et ils peuvent avoir le sourire puisque certaines soirées affichent déjà presque complet.

Pour ce retour après quatre ans d’absence, le festival ouvrira avec un opéra classique, l’un des plus connus et des plus joués au monde : La Bohème de Giacomo Puccini. « C’est une bombe émotionnelle », se réjouit Facundo Agudin. « Les chefs-d’œuvre dans ce genre sont universels et très accessibles », poursuit-il. Le chef d’orchestre avoue que, même si les premières tractations pour mettre sur pied cet opéra à Moutier datent d’il y a deux ans, la volonté est, elle, bien plus ancienne.

Reste que l’ancien Stand à Moutier n’est pas une salle d’opéra et qu’une œuvre comme La Bohème nécessite au moins la présence d’une centaine de personnes (chanteurs, musiciens et techniciens). Ces éléments ne viendront pourtant en rien perturber les représentations, assure Robert Bouvier. Au contraire même : « les émotions seront encore plus fortes, puisque nous ne sommes pas perturbés par un environnement urbain extérieur », détaille le metteur en scène. Une situation qui permet, selon lui, de se concentrer totalement sur la musique et l’histoire, d’autant plus que l’intérieur du bâtiment avec ses boiseries offre, selon lui, une acoustique exceptionnelle :