Echec et mat ! L’envers du décor du Festival International d’échecs (4/5)

Depuis trois ans, le Letton Arturs Neiksans commente les parties du Festival International d’échecs à Bienne. Très connu en tant que Grand Maître, il est actuellement le 299e meilleur joueur au monde.

Dans cet avant-dernier épisode de notre série « Echec et mat », nous lui avons demandé pourquoi il était commentateur et non joueur depuis quelques années : « En tant que joueur professionnel, j’avais atteint le sommet de ma carrière, je ne pense pas que je pourrais encore progresser. »