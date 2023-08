Avenir Berne romande s’invite à nouveau au Grand Conseil

Dans les détails, les trois crédits relatifs à ABR soumis aux élus sont les suivants : 8,2 millions de francs pour réaliser une procédure de sélection et financer l’étude de projet du pôle de compétence Justice et Police à Reconvilier, 45'937'000 francs pour rénover le centre administratif Tavannes Machines et 12'687'000 francs pour la réalisation des locaux provisoire à Bienne et Loveresse. En effet, les services de justice seront hébergés dans la cité seelandaise alors que la police mobile s’installera à Loveresse jusqu’à leur emménagement dans le nouveau centre à Reconvilier.





Le Grand Conseil sur les rails

Également à l’ordre du jour, diverses interventions concernent les CFF. Une motion interpartis déposée par des élus de Bienne, Romont et Nidau fait référence à l’horaire 2025. Le texte demande notamment au gouvernement bernois de soutenir les efforts pour le maintien des liaisons directes entre Bienne et Genève Aéroport. « Pour la députation, l’acceptation de la motion est évidente. Tout le Jura bernois est concerné. Le Canton de Berne doit intervenir même si nous restons conscients qu’il sera difficile de changer la situation », indique Anne-Caroline Graber.