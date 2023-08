Tramlabulle sera chantant

La musique sera à l’honneur lors de la 26e édition de Tramlabulle. Le Festival de bande dessiné revient du 22 au 24 septembre à Tramelan. 26 auteurs viendront dédicacer leurs albums, et comme d’habitude, des ateliers créatifs pour les jeunes se dérouleront dès le mardi. Cette année, le CIP va également être rempli de chansons. Jimi Hendrix sera au cœur de Tramlabulle. Expositions, conférences et un concert viendront animer l’événement. Un lien entre BD et musique qui est mis en avant par l’affiche, dessinée par Mezzo. L’artiste parisien a publié un album avec Jean-Michel Dupont, intitulé « Kiss the sky : la vie de Jimi Hendrix ». Ce n’est pas le seul lien proposé entre la musique et la BD, il y aura notamment l’adaptation de l’album « Jean-Blaise », de Vincent di Silvestro, en spectacle musical. Un Quizz sur la chanson française sera également organisé et animé par Didier Tronchet. Autant d’animations qui mettent en lumière la relation « pas si particulière que ça » qu’il existe entre les deux arts, selon le président du comité d’organisation Cédric Humair.