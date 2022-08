« De l’innovation dans la continuité » pour Tramlabulle

Des nouveautés pour célébrer la 25e édition de Tramlabulle. Le festival international de la bande dessinée et de ses connexions au multimédia se tiendra du 23 au 25 septembre au Centre interrégional de perfectionnement à Tramelan. Le comité d’organisation a présenté le programme ce mercredi matin. Si les traditionnels stands de BDs d’occasions seront présents, comme les auteurs qui seront au nombre de 26 cette année, il y aura aussi quelques nouveautés. Le vendredi soir, l’Homme étoilé viendra présenter son ouvrage lors d’une conférence. Une bande dessinée qui raconte son quotidien en tant qu’infirmier aux soins palliatifs. Le samedi soir se tiendra un repas-spectacle, sous forme d’un jeu musical qui sera animé par Christophe Bugnon et Sandrine Viglino. Et avant la tenue de la manifestation, le public est invité, dès le 1er septembre, à participer à une balade « qui a du chien ». Elle consiste à déambuler dans les rues de Tramelan à la recherche de différents noms de chien. Il est possible d’y participer jusqu’au 25 septembre.