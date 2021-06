Tramlabulle dévoile son affiche 2021

C’est une illustration qui se veut joyeuse, colorée et annonciatrice d’un retour à une vie sociale conviviale. Le comité d’organisation de Tramlabulle a dévoilé jeudi l’affiche de sa 24e édition qui se tiendra les 25 et 26 septembre au CIP de Tramelan. Le dessin a été réalisé par l’autrice suisse Caroline Rutz, dite Caro. Une trentaine d’autrices et d’auteurs sont attendus cet automne au festival international de la bande dessinée de la cité tramelote. Le programme complet sera présenté au début du mois de septembre. /comm-alr