L’aire de transit biennoise couvre les besoins provisoires du canton

Les deux projets ne se contredisent pas, ils se complètent

D’après le gouvernement bernois. L’exploitation à Bienne de l’aire de stationnement provisoire des Champs-de-Boujean est prévue pour 2023 et 2024. Cette solution temporaire a permis d’améliorer considérablement la situation. Rien que cette année, le canton de Berne recense plus d’une centaine de caravanes de gens du voyage. Des occupations non souhaitées ont aussi posé problème, notamment à Bienne et à Berne.





Des coûts moins importants qu’en cas de stationnements interdits

Du côté des coûts, c’est la cité seelandaise qui se charge de l’exploitation. Le canton de Berne couvre ceux relatifs aux travaux d’installation et d’infrastructure pour près de 150'000 francs, un coût bien moins élevé que des stationnements illégaux. De son côté, celle de Wileroltigen est attendue pour 2025.





L’aire de transit biennoise n’est que temporaire

Le Conseil-exécutif précise qu’il n’est pas prévu de créer une deuxième aire de transit définitive dans le canton. Il est par contre possible de prolonger l’exploitation provisoire de l’aire de Bienne. En particulier jusqu’à la mise en service de celle de Wileroltigen. /ehe