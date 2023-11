Il y a 10 ans, le grand « non » du Jura bernois

Du côté bernois, le comité de campagne « Notre Jura bernois » avait salué la force du « non » exprimé dans les urnes. « Dans mes rêves mes plus fous, je n’aurais jamais osé imaginer un tel score », réagissait le président du comité, Jean-Pierre Graber. Le Conseil exécutif, lui, a pris connaissance des résultats avec satisfaction. Le Conseiller d’Etat Philippe Perrenoud avait déclaré que « l’avenir du Jura bernois doit se faire avec toutes et tous, y compris ceux qui ont voté oui ».