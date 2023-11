Berne ou Jura : les élèves prévôtois auront le choix pour leur cursus

Berne ou Jura : les élèves de Moutier devront trancher pour leur formation postobligatoire. Les deux cantons indiquent ce jeudi que ce choix sera laissé aux jeunes à partir de la rentrée d’août 2024. Cette mesure ne sera toutefois appliquée que dans les cas « où la formation est offerte dans les deux cantons » et durant une période transitoire. Sont concernés : les futurs apprentis en école à plein temps et élèves du degré secondaire II (école de commerce, école de culture générale, gymnase-lycée).

A partir d’août 2025 cependant, soit cinq mois avant le transfert de Moutier, les apprenants seront « en principe » orientés vers les écoles jurassiennes. Une exception demeurera malgré tout pour celles et ceux ayant choisi une formation gymnasiale et qui pourront se diriger soit vers Bienne ou Porrentruy. En ce qui concerne les centres d’orientation, les cantons expliquent que les élèves peuvent dès à présent se tourner indifféremment vers les offices bernois ou jurassiens.

Quant à la question du financement, il est prévu que, durant la période transitoire avant le changement d’appartenance cantonale, Berne s’engage à payer au Jura les contributions des étudiants et apprentis prévôtois qui choisissent faire leur formation dans un établissement jurassien jusqu’à la fin du premier semestre de l’année scolaire 2025-2026. Par la suite, le Jura accepte d’effectuer la même transaction durant les six mois suivants et jusqu’à la fin de la formation entamée. /comm-amo