Des adaptations législatives en vue du transfert de Moutier

Trois paquets de lois

Ces modifications se divisent en trois paquets de lois distincts. Avec l’installation provisoire des autorités judiciaires et du Ministère public du Jura bernois à Bienne, il faut une réglementation temporaire. « La justice du Jura bernois doit être dans le Jura bernois et on tient à ce que ce déménagement soit provisoire et qu’on garantisse un retour. C’est donc une des dispositions légales : permettre une exception, puis un retour », relate David Gaffino.

Un autre point important concerne le soutien à la dynamique « Grand Chasseral ». Le but est que le Gouvernement puisse soutenir financièrement cette stratégie économique. « Il y a donc une base légale qui doit être créée pour cela et être insérée dans ce projet de loi », raconte le vice-chancelier.

Le dernier paquet de cette réorganisation concerne la fusion des poursuites et faillites du Jura bernois et de Bienne. Cette institution sera pilotée depuis Tavannes pour les deux régions. Il faut ainsi adapter la législation en vigueur. /lge