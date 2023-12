Calendrier solidaire : le Lions Club Espace Biel Bienne

Le Téléthon compte sur la gourmandise des fans du HC Bienne. Ce soir, l’association tentera de vendre 500 Bretzeli à la Tissot Arena. Une façon de soutenir la recherche, mais aussi les familles qui se battent contre les maladies orphelines. Cette action solidaire se fait en collaboration avec le HC Bienne et le Lions Club Espace Biel Bienne. Notre calendrier solidaire se penche en ce premier jour de décembre sur ce second club. Sous la devise « Nous servons », les Lions s'impliquent toute l’année dans des projets d'entraide régionaux et nationaux. Il existe 46'000 Lions Club dans le monde et de nombreux dans la région, comme à Macolin, à La Neuveville, à Sonceboz et même deux en cité seelandaise. D’après sa présidente Stéphanie Mérillat, le club Espace Biel Bienne est mixte, en termes de genre mais aussi de langues : les membres peuvent être Romands, Alémaniques et Italophones notamment.