Calendrier Solidaire : Les Petites Familles des Reussilles

Les Petites Familles, un lieu d’accueil pour les enfants dont les familles traversent une crise. Le foyer, qui compte sept enfants actuellement, intègre un tout nouveau visage dans l’équipe : David Bassin de Tramelan, qui a repris la responsabilité de la maison au début du mois de décembre. Le couple précédemment installé depuis quatre ans avait préparé son départ, ce n’était donc pas une surprise. « C’est un changement pour tout le monde et même si tout a été bien fait pour préparer les enfants, ils avaient quand même des craintes », explique David Bassin. Lui qui sera le nouveau responsable de la maison ne sera pas pour autant le « papa » du lieu. « Les adultes et les éducateurs peuvent être des figures pour les enfants, mais on ne remplace pas les parents », ajoute David Bassin.