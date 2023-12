Calendrier Solidaire : la Main Tendue veut encourager les jeunes à se confier

La Main Tendue vient de lancer une campagne pour encourager les jeunes entre 18 et 25 ans à se confier en cas de stress psychologique. En collaboration avec Psy.ch, la campagne est surtout axée sur les réseaux sociaux. Et le nom ne passe pas inaperçu, ça s’appelle « M*rde, et maintenant ». « Le but n’étant bien sûr pas de choquer, mais de se rapprocher du langage couramment utilisé chez les jeunes », précise Christophe Amstutz, directeur de la Main Tendue Nord-Ouest. Car en cette période de fin d’année, il n’y a pas que les personnes âgées qui peuvent souffrir de solitude. « On est quand même dans une période post-Covid ou les jeunes ont perdu leurs repères », poursuit le directeur.





Oser parler

Le message de la campagne c’est tout d’abord de savoir reconnaître les signes d’un stress psychologique. Sur le site, on peut avoir accès à une liste de symptômes, comme des sautes d’humeur inhabituelles, des pensées négatives ou un signe plus discret comme le sentiment de ne plus pouvoir faire confiance aux autres. « Le message principal c’est d’oser briser le tabou et de parler », explique le directeur.