Calendrier solidaire : Procap Bienne-Jura bernois

A l’approche des fêtes de fin d’année St-Nicolas est venu rendre visite aux membres de Procap Bienne-Jura bernois. L’association entend aider les personnes en situation de handicap. L’antenne régionale réuni environ 400 bénéficiaires et défend leurs droits au quotidien. Un élan de solidarité et d’inclusion qui a une symbolique toute particulière en cette fin d’année. Les CFF devaient adapter leurs gares aux personnes en situation de handicap d’ici janvier 2024 mais ce n’est pas le cas, comme le souligne Jacques Walliser-Dolivo, président de Procap Bienne-Jura bernois, « on attend que les CFF facent qu’une chaise roulante puisse descendre du train à Tavannes ». Une pétition a été lancée en ce sens par l’association pour « plus d’inclusion ».