Calendrier solidaire : Les Fenêtres de l'Avent à Renan

C’est une tradition de saison.

Depuis vendredi 1er décembre, les Fenêtres de l’Avent illuminent plusieurs communes du Jura bernois comme à Saint-Imier, Nods, Tavannes, ou encore Orvin. Le principe est simple : chaque soir, des particuliers décorent et illuminent une de leur fenêtre, puis invitent les habitants à venir partager un moment de convivialité chez eux. À Renan, Marlène et Marc Dufour, ainsi que leurs deux filles Noémie et Sarah, ont choisi de s’associer à leurs voisins, Anne-Marie, Raymond et Auréanne Amstutz, fraîchement arrivés dans le village, pour participer ensemble à cette 5ème édition.





Vin chaud et gourmandises

Les deux familles accueilleront chez eux, dès 18h30, celles et ceux qui le désirent à vivre un moment de partage autour de quelques gourmandises comme des tresses au lard, des croissants au jambon, différents biscuits et boissons chaudes et même un braséro pour les plus frileux et pour les amateurs de marshmallow fondus. « L'année dernière pour notre première participation j'avais préparé entre 15 et 20 litres de vin chaud » nous confie Marc Dufour, le père de famille, ajoutant qu'une trentaine de personnes étaient passés leur rendre visite.