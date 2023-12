Calendrier solidaire : Multimondo

Ce samedi, l’association Multimondo ouvre ses portes au public pour une activité parents-enfants. Le centre d’intégration pour les personnes issues de la migration de la région de Bienne et du Jura bernois propose toute l’année des cours de langue, des suivis et des formations. Ces activités sont destinées à faciliter l’insertion de ces personnes dans le monde du travail. Parmi les multiples offres proposées ; une bibliothèque et une garderie pour les enfants. Justement ce samedi, ces deux pôles s’associent pour proposer un événement destiné au public biennois de tous horizons. Il s’agit de la lecture d’une histoire pour les parents et les enfants, en français et en allemand, ainsi que de la création de pâte à modeler maison. « L’idée est que les gens puissent refaire ça facilement à la maison, comme activité avec leurs enfants », Silvia Joss, responsable du Forum Together chez Multimondo.