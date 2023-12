Calendrier solidaire : la Société philanthropique suisse Union

On ouvre ce mercredi la treizième case de notre calendrier solidaire. Jusqu’à Noël, RJB fait chaque jour la lumière sur une bonne action réalisée dans la région. Gros plan aujourd’hui sur la société philanthropique suisse Union. Elle remettra mercredi soir à La Chaux-de-Fonds, un chèque de 25'000 francs pour l’Association Zoé4life. Depuis 180 ans, elle aide son prochain et applique les mêmes préceptes : amitié, solidarité et tolérance. « La société a été créée en 1843, dans le Vallon de St-Imier à Sonvilier, par deux jeunes de 13 et 14 ans » indique Pierre-Alain Schwarb, président des fonds de l’organisation. Les deux adolescents souhaitaient alors venir en aide aux gens et aux veuves dans le besoin puisqu’il n’y avait pas d’assurances.