Calendrier solidaire : les Cartons du Cœur

25 tonnes de produits de première nécessité pour réchauffer les cœurs et remplir les estomacs. L’année passée, l’antenne biennoise des Cartons du Cœur a effectué plus de mille livraisons de paquets d’aliments et de produits d’hygiène. Un coup de pouce nécessaire pour quiconque traverse une crise, notamment des retraités, des personnes sans emploi ou des centaines de familles dans le besoin. L’association non lucrative compte actuellement une cinquantaine de bénévoles. Avec ses 150'000 francs de budget par année, elle dépend entièrement de la générosité de la population locale et de ses donateurs. Par jour, cinq bénévoles sont nécessaires. Chantal Dutoit, présidente des Cartons du Cœur Bienne.