Calendrier solidaire : Artemiss

Un espace ouvert exclusivement aux adolescentes. Pour bien terminer l’avant-dernière semaine de notre calendrier solidaire, notre rédaction vous fait découvrir l’une des offres de la Ville de Bienne et de ses InfoQuartiers : l’espace filles Artemiss. Depuis une vingtaine d’années, cette offre jeunesse permet aux adolescentes dès dix ans de se rencontrer, de développer des projets et de passer du temps ensemble. Pourquoi cet espace dédié aux filles et non un lieu mixte ou uniquement pour les garçons ? La responsable d’équipe à l’InfoQuartier Centre de la Ville de Bienne, Ariane Plomb, répond : « Quand on va dans des centres de jeunesse mixtes ou dans des offres mixtes, à priori on va trouver une majorité de garçons (à environ 70%). Cet espace a été créé pour offrir aux filles un premier lieu où les filles peuvent développer leurs compétences, leur courage, leurs savoirs et aussi qui elles sont. ».