« 40 ans / 40 voix » avec Nicole Baur et Jean-Daniel Brandt

Jean-Daniel Brandt se souvient de ce moment où on lui annonce que la concession est octroyée à RJB. « On a été un peu pris au piège, tout est allé très vite », sourit ce très actif retraité. Nicole Baur a vécu pour sa part une toute première expérience en radio, elle qui a poursuivi sa carrière à la RSR dès 1990. « J’étais tellement timide. Je devais tenir mon micro à deux mains tellement je tremblais », rigole-t-elle. C’est toute expérience RJB s’est terminée de manière abrupte, après moins d’une année. Toute l’équipe a été licenciée dans un contexte lourd encore teinté des tensions politiques de l’époque. On s’y replonge sans aigreur, mais avec le plaisir d’évoquer les meilleurs souvenirs. A découvrir ci-dessous. /oza