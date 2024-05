« 40 ans / 40 voix » avec Gladys Bigler, Claude Ogiz et Pierre Schwaar

Quarante ans de RJB, quarante voix pour retracer l’histoire de votre radio régionale. C’est le concept de l’émission anniversaire que nous vous proposons tous les jours, du 2 mai au 28 juin. Ce vendredi, et comme la veille, des membres de la toute première équipe de RJB ont retrouvé Tavannes 40 ans après. Pierre Schwaar et Claude Ogiz se souviennent des ateliers peinture, dès 1983, quand il s’agissait de préparer les locaux de la Grand-Rue. Il a fallu ensuite penser à l’organisation de la radio, aux émissions, aux chroniques. De nombreux bénévoles ont été engagés. « On a pris à peu près n’importe qui, pas de manière péjorative. Cela pour dire qu’on acceptait des inconnus pour autant qu’ils ne soient pas des piliers politiques d’un bord comme de l’autre », rappelle Claude Ogiz, responsable de l’animation.

Pierre Schwaar, journaliste, a été marqué par ses débuts en radio. « Le moindre petit pépin technique me faisait perdre les pédales. J’avais parfois du mal à maîtriser mon langage. C’était déroutant, dérangeant, humiliant ».



Gladys Bigler était aussi de cette première équipe pour qui l’aventure s’est arrêtée brutalement après quelques mois seulement. Une fin abrupte, douloureuse, mais qui ne lui laisse aucune rancoeur aujourd’hui. « Ce fut une belle expérience », sourit celle qui a poursuivi sa carrière dans le journalisme, à la Radio suisse romande notamment. Retrouvez l’intégralité de cette deuxième émission ci-dessous. /oza