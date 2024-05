« 40 ans / 40 voix » avec Frédérique Santal et Laurent Diercksen

Quarante ans de RJB, quarante voix pour retracer l’histoire de votre radio régionale. C’est le concept de l’émission anniversaire que nous vous proposons tous les jours, du 2 mai au 28 juin. Ce lundi, deux piliers de la radio ont retrouvé l’ambiance du studio 40 ans après leurs débuts : Frédérique Santal et Laurent Diercksen. Les deux se sont rencontrés à RJB et ne se sont plus jamais quittés depuis. A l’antenne comme dans la vie, ils n’ont cessé de cultiver un programme proche des auditeurs, avec passion et bienveillance.

« Notre credo, c’était de travailler avec des gens du terroir, des bénévoles dont certains sont devenus des piliers, des incontournables. Pas de chichis, de la spontanéité », rappelle Laurent Diercksen. Frédérique Santal confirme : « Ce contact direct avec les auditeurs étaient très important. Aller sur le terrain, pouvoir les regarder dans les yeux. » Lundi, les deux anciens animateurs-directeurs ont rouvert la boîte à souvenirs avec plaisir et malice. A déguster ci-dessous. /oza