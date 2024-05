« 40 ans / 40 voix » avec Raphaël Chalverat et Christophe Wahl

Quarante ans de RJB, quarante voix pour retracer l’histoire de votre radio régionale. C’est le concept de l’émission anniversaire que nous vous proposons tous les jours, du 2 mai au 28 juin. Ce mercredi, c’est au bord des patinoires ou des terrains de football que nous nous rendons pour suivre nos commentateurs sportifs. Raphaël Chalverat est journaliste à la radio depuis 20 ans et ne compte plus les matchs qu’il a commenté dans sa carrière. Une tâche qu’il réalise avec passion, souvent en binôme grâce à l’expertise des consultants. Parmi eux, l’ancien gardien de hockey sur glace et entraîneur Christophe Wahl, passé par Bienne, Ajoie et Lugano. Les deux compères font preuve d’une belle complicité, forgée au fil des saisons, et partagent leurs plus beaux souvenirs à l’antenne.

« Ce qui renforce la complicité, c’est aussi de ne pas toujours se prendre au sérieux. On oublie parfois de le dire : ça reste du sport, c’est un loisir, c’est un vecteur d’émotions. Il faut savoir déconner, et pour ça, il n’y a pas meilleur que Christophe », sourit Raphaël Chalverat. Christophe Wahl confirme : « Avec le temps, on se connaît, on peut se couper la parole facilement, sentir si l’autre est au bout du rouleau et a besoin d’une gorgée d’eau. » Retrouvez d’autres anecdotes croustillantes de ce beau duo ci-dessous. /oza