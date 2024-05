« 40 ans / 40 voix » avec Flavio Torti et Alain Rohrbach

Durant près de 20 ans, ils ont suivi les performances des clubs et des athlètes de la région. Les derbys entre St-Imier et Tramelan n’ont plus de secrets pour eux. Ils étaient aussi là, en 2008, lorsque le HC Bienne remontait dans l’élite du hockey sur glace helvétique. Ce mercredi, notre émission anniversaire « 40 ans / 40 voix » pousse une nouvelle fois la porte du vestiaire pour donner la parole à deux personnalités qui ont marqué de leur expertise les ondes de la radio.

De la période où RJB était l’acronyme de « Radio J’Bégaye » aux grands déplacements dans tout le pays, Flavio Torti et Alain Rohrbach ont suivi les épopées des sportifs de la région. Le premier est arrivé en 1985 à la radio et a, en plus d’être affecté aux sports, aussi animé des émissions. Durant près de 20 ans, ce Reconvilierain pure souche a interviewé « du simple footballeur de talus à certaines grandes étoiles des époques traversées », comme il le dit. Aujourd’hui, il est à la tête d’une entreprise bien connue dans son village.

Son compère, lui, est arrivé trois en plus tard, en 1988. Alain Rohrbach n’a, en tout cas, pas peiner à s’imposer puisque quelques mois seulement après son engagement, cet enfant de Reconvilier (lui aussi) a décroché le prix du « meilleur jeune commentateur sportif romand ». Aurjoud’hui, il travaille toujours dans le monde du sport et des médias puisqu’il est rédacteur à blue Sports. /amo