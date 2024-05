« 40 ans / 40 voix » avec Christine Barthe et Loranne Vuille-dit-Wille

Pour vous, notre radio, c’est des voix qui vous parlent, des émissions qui vous ont marquées, des tubes qui vous ont fait danser, des bugs qui vous ont fait rires. De notre côté, c’est toute une équipe qui, au fil du temps et des années, est devenue une petite famille qui œuvre tous les jours de l’année pour vous transmettre leur passion, leurs émotions et leur savoir. Il y a les voix que vous entendez et il y a celles qui travaillent dans l’ombre. Aujourd’hui, c’est à ces dernières que nous avons donné la parole pour les mettre enfin sous le feu des projecteurs.

Christine Barthe est arrivée en 1992 et a connu tous les chamboulements de la radio pendant plus de 20 ans, sans jamais perdre une miette de sa gentillesse. Loranne Vuille-dit-Wille lui a emboité le pas, et malgré une courte période sous d’autres cieux, elle y est revenue en 2013 en qualité de «nouvelle maman de la radio». C’est donc 40 ans d’esprit de famille que nous avons célébrés aujourd’hui avec elles. /sge