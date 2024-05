« 40 ans / 40 voix » avec Olivier Odiet et Marc Tschanz

Quarante ans de RJB, quarante voix pour retracer l’histoire de votre radio régionale. C’est le concept de l’émission anniversaire que nous vous proposons tous les jours, du 2 mai au 28 juin. Ce mardi, c’est en musique que nos invités ont célébré leur radio. La musique folklorique a toujours occupé une place importante sur RJB. A tel point qu’en 2003, une pétition munie de 900 signatures avait été déposée à la radio pour protester contre la réduction de l’émission «Cocktail populaire».

Olivier Odiet, journaliste, a longtemps animé cet incontournable rendez-vous dédié à la musique populaire. «Une expérience merveilleuse», sourit-il. «Nous étions proches des auditrices et auditeurs, à un tel point que j’ai été invité au mariage de personnes que je connaissais à peine.» Aujourd’hui, «Cocktail populaire» n’est diffusé plus qu’une demi-heure, le dimanche à 12h30. Ce n’est évidemment pas assez pour les adeptes de folklore, mais il est difficile de satisfaire tout le monde, concèdent nos invités. Marc Tschanz, lui, participe à son niveau à la démocratisation de ce style musical. Le musicien professionnel de La Heutte voyage avec sa schwytzoise dans des univers insoupçonnés : rock, metal, house, chanson… et bien sûr tradition. De quoi ambiancer le studio de RJB. A écouter ci-dessous.