« 40 ans / 40 voix » avec Jean-Marc Soldati, Jean-Michel Probst et Olivier Boillat

Quarante ans de RJB, quarante voix pour retracer l’histoire de votre radio régionale. C’est le concept de l’émission anniversaire que nous vous proposons tous les jours, du 2 mai au 28 juin. Aujourd’hui, c’est 40 ans, 40 voix, 40 ans de goûts et d’odeurs, 40 ans de cuisine, thématique de notre émission avec nos invités qui, depuis de nombreuses années, partagent une passion commune, la cuisine et les produits du terroir. Comment vous faire découvrir à l’antenne, rien qu’avec des mots, une recette, vous faire saliver lors de sa préparation ou tout simplement imaginer le goût des produits de notre région qui la compose. C’est le secret de Jean-Marc Soldati, Jean-Michel Probst et Olivier Boillat pour qui la mayonnaise a pris depuis fort longtemps !