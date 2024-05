« 40 ans / 40 voix » avec Claude Poffet et Cédric Richard

Comment les paroles de nos animateurs, journalistes et annonceurs arrivent jusqu’à vous ? La réponse à cette question est truffée de jargon technique. Un jargon que nos deux invités de ce jeudi maîtrisent à la perfection. Cédric Richard et Claude Poffet sont venus, dans le cadre de l’émission anniversaire « 40 ans / 40 voix » parler des coulisses de RJB.

Si l’informatique n’a pas toujours gouverné la diffusion de nos ondes, les techniciens, eux, ont toujours fait partie du paysage radiophonique. Entre les antennes qui tombent en panne, les câbles à changer et les micros qui ne répondent plus, le travail ne manque pas.



Claude Poffet a connu RJB à ses premières heures. Il a occupé le poste de responsable de l’infrastructure, de la régie mais aussi de la transmission entre 1985, lorsque la radio n’avait qu’un an, et 1987. Après cette expérience, c’est vers le marketing et le sport que cet habitant de Sauge s’est tourné.

Cédric Richard, lui, fait partie de l’aventure RJB depuis 35 ans. Après avoir été régisseur ou encore animateur, il est, désormais, co-responsable du département technique.

Nos deux invités se sont penchés sur les problèmes les plus courants qu'ils sont (ou ont été) confrontés dans leur carrière. Mais ils ont aussi abordé les évolutions technologiques vécues par la radio en 40 ans, de l’analogique au numérique.