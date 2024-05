« 40 ans / 40 voix » avec Serge Jubin et Lise Bailat

Ils arpentent quotidiennement les couloirs de l’un des plus beaux monuments du pays. Tout ça, pour nous dévoiler ce que fabriquent nos élus. Leur rôle est de rendre compréhensible des affaires parfois complexes, de rapporter les débats au Parlement et parfois, leurs révélations peuvent bousculer jusqu’au sommet de la Berne fédérale. Aux Etats-Unis, on les surnomme même parfois les « chiens de garde de la démocratie, tant leur rôle est central.

Ce vendredi, pour ce nouvel épisode de « 40 ans / 40 voix », nous nous sommes penchés sur le travail des correspondants parlementaires. Pour l’occasion, nous avons reçu deux invités en direct du centre des médias à Berne. Lisa Bailat a travaillé deux ans dans la capitale pour le compte des Radios régionales romandes (RRR). Elle est ensuite devenue, entre 2010 et 2012, rédactrice en chef de RJB. Aujourd’hui, elle est à nouveau sur Berne puisqu’elle est l’une des collaboratrices personnelles de la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider.

A ses côtés ce vendredi Serge Jubin, qui travaille depuis sept ans comme correspondant parlementaire pour les RRR. Auparavant, il a aussi occupé le poste de rédacteur en chef de RJB avant d’être parti durant 17 ans au Temps.