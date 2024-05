40 ans qu’RJB vous régale ! Au sens propre comme au figuré !

Que ce soit avec vos rendez-vous quotidiens du presse-citron, de l’autocollée ou du carré parfait ; avec des jeux plus spontanés comme les billets pour les spectacles ; ou avec les concours saisonniers comme l’Autogagnée qui vous permet de gagner une voiture, ça fait 40 ans qu’on vous met des étoiles dans les yeux et dans la poche !

Pour parler de tous ces beaux cadeaux, nous recevions un trio d’animateur et animatrices qui vous ont gâté dans les années 2010, Justine (à RJB de 2018 à 2020), Nadia (à RJB de 2014 à 2022) et Sven, à l’antenne depuis 2012. Ils nous ont raconté comment étaient et sont toujours fabriqués les jeux et les concours sur notre antenne. Rien ne va plus !