« 40 ans / 40 voix » avec Lucie Noirat et Patrick Tanner

Quarante ans de RJB, quarante voix pour retracer l’histoire de votre radio régionale. C’est le concept de l’émission anniversaire que nous vous proposons tous les jours, du 2 mai au 28 juin. Ce mardi, on prend la direction des festivals de la région. Depuis de nombreuses années, votre radio hisse bien haut ses couleurs au Lakelive, au Chant du Gros ou, en son temps, au Mt-Soleil Open Air Festival. Son président d’alors, Patrick Tanner, est venu évoquer ses souvenirs précieux tout en soulignant l’importance de la radio pour les organisateurs de festivals. Lucie Noirat, qui a été pendant plus de 10 ans la responsable relations publiques pour les radios RJB, RFJ et RTN, a elle rappelé avec malice quelques anecdotes vécues lors de ces manifestations. Des souvenirs partagés pour la plupart avec la programmatrice musicale des radios Nathy de Martin, entre coupures d’électricité et trombes d’eau. A déguster ci-dessous.