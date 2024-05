« 40 ans / 40 voix » avec Thibaut Schaller et Philippe Perrenoud

Quarante ans de RJB, quarante voix pour retracer l’histoire de votre radio régionale. C’est le concept de l’émission anniversaire que nous vous proposons tous les jours, du 2 mai au 28 juin. Ce jeudi, la politique régionale a occupé les débats dans notre studio. Dans une petite région comme la nôtre, région qui plus est bouillonnante politiquement sur fond de Question jurassienne, les relations entre élus et journalistes ne sont pas toujours évidentes. Des affinités existent toutefois, une confiance mutuelle, un respect qui, de l’avis de nos deux invités, ne doivent pas gommer le nécessaire distance critique. « Sur conseil d’un ancien journaliste, je m’efforce de ne pas tutoyer les élues ou élus que j’interroge », note Thibaut Schaller. Une frontière également maintenue par Philippe Perrenoud durant sa carrière politique. Retrouvez l’intégralité de ce bel échange ci-dessous, avec en prime quelques fous rires du temps de la Matinale animée par Thibaut et Stève.