« 40 ans / 40 voix » avec Marc-Henri Jobin

Quarante ans de RJB, quarante voix pour retracer l’histoire de votre radio régionale. C’est le concept de l’émission anniversaire que nous vous proposons tous les jours, du 2 mai au 28 juin. Ce vendredi, place à la formation ! On s’intéresse aux différents chemins qui mènent aux métiers de journalistes ou d’animateurs. Parce que oui, même si certaines ou certains ont cela dans le sang et dans la voix, il y a des formations, du suivi, des conseils pour aller plus loin. Aussi pour obtenir la reconnaissance.

Marc-Henri Jobin, directeur du Centre de formation au journalisme et aux médias (CFJM), relève l’importance de la formation, même si le métier s’acquiert aussi – et surtout – sur le terrain, dans la pratique quotidienne. « Il y a toute une démarche pour devenir journaliste. On apprend aux gens à travailler selon des règles de la profession qui sont communes à tous les médias », explique le directeur, qui met en avant les notions de transparence et d’honnêteté.