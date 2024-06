« 40 ans, 40 voix » avec Claude Cattin et Alexandre Christe

Sans ses auditeurs et auditrices, une radio n’existe pas. Sans vous, nous sommes une boîte de clous vide. C’est pour ça que depuis 40 ans, vous avez la parole. Notamment au travers de l’émission « Bon Dimanche », alias « Les Dédicaces », véritable institution qui vous permet, semaine après semaine, de partager vos moments de joie et de bonheur. Et qui de mieux que les deux capitaines de l’émission pour un voyage palpitant au pays du souvenir. Claude Cattin, animateur sur RJB depuis les années 90 et Alexandre Christe, ancien régisseur devenu son partenaire particulier, nous ont fait l’amitié de leur présence.