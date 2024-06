« 40 ans / 40 voix » avec le Bel Hubert

Une radio locale est là pour honorer son terroir, mettre en valeur les bonnes choses qui émergent de son vivier. Une des composantes essentielles qu’elle se doit de défendre c’est notamment la musique.

C’est pour cette raison que depuis 40 ans, RJB garde dans le creux de son programme, des écrins pour les artistes locaux. Des espaces qui leurs sont dédiés et dans lesquels ils peuvent briller comme nulle part ailleurs.

Aujourd’hui c’est à ces créateurs et créatrices que nous nous intéresserons, un en particulier : Le Bel Hubert. Garagiste spécialisé dans les 2CV, chansonniste de Sombeval à la plume de corbeau et l’accent qui grince comme une porte de grange. On parle de tous ces moments où il est passé derrière le micro d’RJB, pour la musique, pour les « bagnoles » ou pour faire rire une époque avec « La p’lure de banane du Bel Hubert », sa chronique satirique présentée durant les premiers mois d’existence de la radio.