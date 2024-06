« 40 ans / 40 voix » avec Lyndon Viglino et Dominique Antenen

Durant près de 40 ans, Canal 3 a rythmé les journées des Biennoises et des Biennois. Des voix ont également marqué l’aventure de cette station bilingue qui émettait en français et en allemand jusqu’à, il n’y a pas si longtemps. Canal 3 et RJB ne font désormais plus qu’une seule radio depuis le 10 juillet 2023. En ce 12 juin, nous allons revenir sur l’histoire de cette fréquence biennoise qui aurait aussi fêté ses 40 ans cette année.

Pour en parler nous avons reçu Dominique Antenen qui a travaillé durant 10 ans pour la radio biennoise (1984-1994) et le dernier responsable de la fréquence francophone, Lyndon Viglino.