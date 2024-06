L’amour de la musique est un des piliers principaux de la radio et ses plus grands mordus trouvent facilement leur chemin dans les studios. Ce n’est certainement pas un hasard si plusieurs DJs et autres chasseurs de disques ont nourri les stations du monde entier à travers leur passion.

A RJB, une poignée d’entre eux ont sévi et sévissent encore. Au point même de transporter parfois la radio dans des soirées débridées partout dans la région. Pierre-Alain Basso et Fabrice Aeby ont été de ceux-là. Animateurs et programmateurs, des années 90 à 2000 pour le premier et des années 2000 à 2012 pour le second, ils n’ont eu de cesse de nourrir la collection d’RJB.