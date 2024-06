« 40 ans / 40 voix » avec Baptiste Seghetto et Jennifer Recoing

Comme dans tout grand bateau, il faut des capitaines pour vous diriger le long des golfes clairs en évitant les récifs. En radio, comme dans bien des domaines, on appelle ça : des chefs.

Les chefs d’antenne sont les personnes qui vont définir la route à suivre. Grâce à leur équipe d’animateurs et animatrices, ils se portent garant de tout ce qui sort de notre machinerie pour vous permettre un voyage sans encombre. Ils s’assurent que tous les acteurs des programmes (animateurs, animatrices, journalistes, publicité, musique, invités, chroniques etc.) trouvent leur place au bon moment et au bon endroit.

Jennifer Recoing, animatrice, formatrice, programmatrice, organisatrice d’événements radiophonique en tous genre, chorégraphe de luxe, dépanneuse de la nuit, et désormais responsable d’antenne adjointe était avec nous. Accompagnée du chef suprême, Baptiste Seghetto, enfant de régisseur radio, régisseur à son tour, animateur, boîte à outil, cobaye de Jennifer et de ses idées folles, et surtout directeur d’antenne depuis 2013.