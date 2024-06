« 40 ans / 40 voix » avec nos auditrices et auditeurs

Quarante ans de RJB, quarante voix pour retracer l’histoire de votre radio régionale. C’est le concept de l’émission anniversaire que nous vous proposons tous les jours, du 2 mai au 28 juin. Ce mardi, nos auditrices et auditeurs sont à l’honneur. La radio est là pour eux, mais la radio n’est surtout rien sans eux. Ces personnes nous suivent à la maison, en voiture, au travail, parfois dès le réveil et jusqu’au coucher. Les auditeurs ne nous voient pas mais nous entendent. Ils et elles sont importants, indispensables à nos yeux.





Ils étaient quatre, mardi, à nous rendre visite au studio de Tavannes. Jean-Pierre, voisin de RJB depuis 25 ans, Isabelle, auditrice de la première heure, Régine, fidèle de Canal3 désormais branchée avec bonheur sur nos ondes, et Béat, sympathique habitant de Saules croisé sur les chemins lors de la tournée de la Fête des Mères. Toutes et tous vivent la radio au quotidien. L’occasion de leur dire un grand merci et de partager avec eux un moment de convivialité. /oza