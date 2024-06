« 40 ans / 40 voix » avec Federico Rapini

Quarante ans de RJB, quarante voix pour retracer l’histoire de votre radio régionale. C’est le concept de l’émission anniversaire que nous vous proposons tous les jours, du 2 mai au 28 juin. Ce mercredi, on s’intéresse à celles et ceux qui délaissent le micro et le terrain – ou du moins en partie – pour piloter l’équipe de journalistes : les rédacteurs en chef. Federico Rapini a occupé cette fonction pour RJB et RFJ entre 2012 et 2014. Une mission pas toujours évidente mais passionnante, qui implique des prises de décision parfois dures. Le Biennois, à RJB dès 2007, garde surtout le souvenir d’une période grisante durant laquelle il aura notamment organisé la couverture du vote du 24 novembre 2013 sur l’avenir institutionnel de la région. Federico Rapini n’est pas homme à vêtir un gant de fer pour diriger une équipe, lui qui préfère teinter son action de bienveillance. /oza