« 40 ans / 40 voix » avec Yves Londono

Aujourd’hui, RJB a ri de bon cœur autour de ses 40 années d’humour. Parce que oui, RJB comme bon nombre de radios généralistes a toujours cultivé une bonne humeur ambiante qui flirte avec la gaudriole. Entre jeux de mots, satire et autres traits d’esprit, les gens qui nourrissent l’antenne cherchent inlassablement à vous faire sourire.





Preuve que l’effet comique a toujours habité la radio : les nombreux humoristes qui aujourd’hui, sont engagés sur notre antenne ou sur les chaînes du monde entier en qualité de chroniqueuses et chroniqueurs récurrents pour commenter l’actualité de façon décalée.

On décrypte ces 40 ans de poilade avec notre grand spécialiste de la question, Yves Londono, animateur sur Canal 3 puis RJB depuis plus de 10 ans, et qui aujourd’hui tient la chronique Eclat de rire.