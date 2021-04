« Pas un échec, mais une déception »

Après la désillusion, l'heure est à l'analyse pour le HC Bienne. A tenter de comprendre pourquoi les hockeyeurs seelandais sont déjà en vacances depuis vendredi soir après une élimination aussi surprenante que décevante en pré-play-off par Rapperswil. Le HCB échoue dans la qualification pour les phases finales pour la première fois depuis cinq ans, au terme d’une saison ponctuée de crises des résultats, de coups d’éclats, de séries de victoires, le tout en passant par trois quarantaines dont une juste avant les barrages. Au téléphone, avec le directeur sportif Martin Steinegger, on sent déjà que l’analyse de cette saison atypique est un exercice de style difficile. « Ce n’est pas trop simple de pointer quelque chose de spécifique pour l'expliquer. Je n’ai jamais vécu une saison comme ça, on a vraiment eu des obstacles sur notre chemin. Donc je ne vais pas dire que tout était mauvais », place Stoney d’entrée.





« Nos défaites ne sont pas du tout liées au staff technique »



On perçoit en effet la volonté du directeur sportif de ne pas se montrer trop catégorique. Pas question, par exemple, de dire que la saison est un échec. « Non ce n’est pas un échec, mais c’est une déception, c’est clair ! On a commencé cette saison pour gagner quelque chose, et on a raté ça. Mais l’équipe et l’entraîneur ont aussi fait de bonnes choses, on est quand même 3e sur les 30 derniers matches », rappelle Martin Steinegger. Une part importante de la responsabilité de cet échec - pardon, de cette déception - peut-être attribué aux joueurs, notamment les leaders souvent discrets. Le patron technique du HCB acquiesce à moitié. « A la fin c’est eux qui font gagner l’équipe ou ne la font pas perdre, au moins qui disent « allez en avant ». Ça nous a manqué les deux derniers matches, mais je ne peux pas pointer uniquement cela. » Le défenseur et capitaine Kevin Fey accepte aussi volontiers la grosse par de responsabilité pour son vestiaire. « Nos défaites ne sont pas du tout liées au staff technique, ce ne sont pas des questions tactiques ou d’entraînement. C’est nous, joueurs, qui n’avons pas su amener dans les moments clés ce que nous étions censés apporter. »