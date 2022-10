Le coup du chapeau du HC St-Imier

Le HC St-Imier semble avoir trouvé son rythme de croisière. Les hockeyeurs du Vallon ont dominé Adelboden, une équipe du haut du panier, sur le score de 5-4 (2-1 2-1 1-2) samedi en 1re ligue. Quentin Delémont a donné un avantage de courte durée aux Bats à la 7e, l’égalisation tombant moins de deux minutes plus tard. L’équipe locale est repartie de l’avant pour passer en tête avant le premier thé grâce à Kenny Camarda, avant de compter trois longueurs d’avance à la demi-heure de jeu, suite à des réussites de Loïc Pécaut et Jan Feusier. Les Alémaniques sont ensuite petit à petit revenus dans le match et ont recollé au score à la 55e. Les joueurs de Steve Pochon ont toutefois pu remettre un coup de collier pour engranger les trois points grâce à un but de Ronny Muller à 51 secondes de la sirène finale. Suite à cette 3e victoire de suite, le HC St-Imier est 9e et revient à deux unités de la barre. /emu