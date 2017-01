Un atelier pour apprendre à conter

Bien raconter une histoire, ça s’apprend. L’atelier « Sur le chemin des contes » a été mis sur pied pour la première fois durant quatre mercredis cet automne et cet hiver à la médiathèque du CIP à Tramelan. Une veille de contes intitulée « Contes et légendes pour se réchauffer » est proposée ce mercredi à 20h pour clore le cours. Les huit participants y raconteront une histoire à tour de rôle face au public. Ce premier atelier a été donné par Ariane Racine, ancienne journaliste qui développe une approche personnelle de la littérature orale, des mythes et de la relation. Nous lui avons demandé de raconter une histoire (à écouter depuis la version classique du site).