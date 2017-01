Trafic de métamphétamines mis au jour dans le canton de Berne

Quatre personnes ont été arrêtées suite à la découverte d’un important trafic de drogue par la police cantonale bernoise. Il aura fallu plusieurs mois d’enquête pour mener à bien cette opération. Au total, 1,4 kg de crystal meth, plus de 20'000 pilules thaïes et près de 300'000 francs en liquide ont été saisis. La valeur de vente de ces drogues dépasse largement le million de francs. Les livraisons provenaient de Thaïlande et étaient redistribuées en Suisse. Les actions ont été coordonnées avec les polices de la ville et du canton de Zurich. Les quatre hommes en détention sont âgés de 33 à 40 ans et devront répondre d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants et blanchiment d’argent. /ast