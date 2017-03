Une femme décédée toujours pas identifée

La police sollicite l’aide la population. En décembre 2014, le corps sans vie d’une femme a été retrouvé sur la rive du lac de Brienz. Plus de deux ans plus tard, elle n’a toujours pas été identifiée. Les éléments actuels de l’enquête laissent supposer que la femme est décédée il y a plusieurs dizaines d’années. Il n’y a actuellement aucun indice quant à l’influence de tiers et la cause du décès n’a pas pu être clarifiée définitivement.

L’inconnue est une femme de teint clair, entre 30 et 50 ans au moment du décès et d’une taille de 160 à 170 centimètres. Elle portait des bas en nylon avec des porte-jarretelles clairs. La police cantonale bernoise recherche des indices sur des femmes portées disparues depuis plusieurs dizaines d’années, mais n’ayant pas été annoncées à la police ou aux autorités. Les personnes disposant d’informations sont priées d’appeler le 033 227 61 11. /comm+mdu